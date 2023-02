Giappone: Consiglio diritti umani Onu sollecita a migliorare il trattamento dei migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di lavoro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Onu) ha sollecitato il Giappone a migliorare il trattamento dei migranti e dei richiedenti asilo, inclusi quelli trattenuti in strutture detentive, e a istituire un organismo nazionale che monitori lo stato dei diritti umani nel Paese. Le richieste sono contenute in un documento non vincolante, la "Revisione periodica universale", cui il governo giapponese dovrebbe rispondere prima di adottare un proprio documento formale in materia, entro la fine di quest'anno. Tra le raccomandazioni, figura la determinazione di un limite massimo di detenzione dei richiedenti asilo e il miglioramento dei sistemi di assistenza sanitaria nelle strutture per migranti. Il documento menziona la morte di una richiedente asilo dello Sri Lanka in una struttura per l'immigrazione giapponese a marzo 2021, che secondo i familiari della donna è avvenuta a causa di un'assistenza sanitaria inadeguata all'interno della struttura. Takao Imafuku, vicedirettore dell'Ufficio per la politica estera del ministero degli Esteri giapponese, ha dichiarato al gruppo di lavoro che il Giappone sta affrontando il caso con la "massima serietà". (segue) (Git)