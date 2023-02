Brasile: ex ministro Sicurezza e intelligence negano partecipazione in tentato golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro del Gabinetto di sicurezza istituzionale (Gsi) del governo di Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, e l'Agenzia brasiliana di intelligence (Abin) negano qualsiasi coinvolgimento in un presunto piano di colpo di stato denunciato oggi dal senatore Marcos do Val. "Non sono mai stato a conoscenza di alcuna azione di questo tipo in cui sia stato eventualmente coinvolto il Gsi o l'Abin, come istituzioni. Si tratta di un'ennesima menzogna", ha detto Heleno in una nota inviata a "Poder 360". Dal canto suo, in un comunicato divulgato alla stampa, l'Abin ha riferito che "non è assolutamente coinvolta in alcuna iniziativa relativa alla possibilità di registrare le conversazioni di un giudice della Corte suprema federale (Stf)", si legge. L'Abin ha ribadito nel testo "il suo impegno per la democrazia e lo Stato di diritto democratico che non sarebbe coerente con questo tipo di azione". (segue) (Brb)