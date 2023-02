Usa: clima, repubblicani chiedono dettagli su contatti tra inviato Kerry e funzionari cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per la supervisione della Camera dei rappresentanti ha chiesto di ottenere informazioni in merito alle attività svolte dall’inviato degli Stati Uniti per il clima, John Kerry. In una lettera inviata oggi, il presidente repubblicano del Comitato, James Comer, ha chiesto di avere dettagli sulle interlocuzioni che Kerry ha portato avanti a livello internazionale nel campo del contrasto al cambiamento climatico, affermando di essere interessato soprattutto a quelle avvenute con i rappresentanti del governo cinese. Nel documento, Comer afferma che finora Kerry non ha risposto a richieste analoghe avanzate dai repubblicani all’interno del Comitato. “Un membro del gabinetto del presidente dovrebbe fare gli interessi degli Stati Uniti, ma più volte le sue affermazioni hanno dimostrato una certa indifferenza nei confronti della sicurezza nazionale e dei contribuenti”, si legge nella lettera, in cui Comer accusa l’inviato della Casa Bianca di aver “minimizzato” le violazioni dei diritti umani commesse dal Partito comunista cinese. (Was)