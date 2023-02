Autonomia: Cdm approva ddl, Meloni “costruiamo un’Italia più forte e coesa” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge sull’Autonomia è composto da dieci articoli, e come si legge nel testo approvato in Cdm, “definisce i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”. Il testo chiarisce che “l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi Livelli essenziali delle prestazioni, i quali “indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali”. Per quanto riguarda la procedura, nel testo si spiega che lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione viene approvato dal Consiglio dei ministri, trasmesso alla Conferenza unificata per “l’espressione del parere, da rendersi entro trenta giorni”, e poi “alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari” entro “sessanta giorni”. Il presidente del Consiglio dei ministri o il ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati i pareri della Conferenza unificata, “predispone lo schema di intesa definitivo”, che è poi “trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria”. Poi “entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo è deliberato dal Consiglio dei ministri”. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa. “L’intesa definitiva, dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Giunta regionale”, prosegue il testo, e “il disegno di legge, cui è allegata l’intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione”. (segue) (Rin)