Usa: Pentagono sta monitorando un pallone sonda cinese che sta sorvolando il territorio federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità federali statunitensi stanno monitorando le attività di un pallone sonda cinese che ha sorvolato le regioni settentrionali del Paese nei giorni scorsi. Lo ha confermato all’emittente “Nbc News” il portavoce del Pentagono, Pat Ryder. “Il governo ha identificato e sta monitorando un pallone sonda che sta sorvolando il territorio federale in questo momento: stiamo seguendo con attenzione i suoi movimenti”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Washington hanno preso subito provvedimenti per impedire l’eventuale raccolta di informazioni sensibili da parte del pallone aerostatico. Fonti anonime hanno anche riferito all’emittente che i vertici del Pentagono avrebbero valutato la possibilità di abbattere il velivolo. Il pallone sonda sarebbe stato identificato per la prima volta nei pressi della città di Billings, in Montana, nella giornata di ieri, dove sarebbe arrivato passando attraverso il Canada. Durante una riunione convocata dal segretario alla Difesa, Lloyd Austin, che attualmente si trova nelle Filippine, i vertici del Pentagono hanno deciso di non abbattere il velivolo, per garantire la sicurezza della popolazione che risiede nelle città sottostanti contro la possibile caduta di detriti. (Was)