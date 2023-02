Usa: Camera approva risoluzione di denuncia del socialismo, Democratici divisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentati Usa ha approvato ieri, con una maggioranza bipartisan di 328 voti favorevoli, una risoluzione che denuncia il socialismo, definendolo "una ideologia che necessita dalla concentrazione di potere più e più volte degenerata in regimi comunisti, governi totalitari e dittature brutali". La risoluzione sostiene che "molti dei peggiori crimini nella storia sono stati commessi da ideologi socialisti", e menziona Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Tsetung, Fidel Castro, Pol Pot, Kim Jong-il, Kim Jong-un, Daniel Ortega, Hugo Chavez e Nicolas Maduro. "Il Congresso denuncia il socialismo in tutte le sue forme, e si oppone all'attuazione di politiche socialiste negli Stati Uniti d'America", afferma il testo della risoluzione. Secondo la deputata repubblicana Maria Elvira Salazar - uno dei promotori della risoluzione - l'obiettivo del voto è "assicurarsi che gli Stati Uniti si impegnino a non normalizzare mai l'attuazione di politiche socialiste che conducono inevitabilmente alla rovina economica e all'autoritarismo politico". Il voto ha spaccato il Partito democratico: 109 deputati della minoranza si sono infatti schierati a sostegno dell'iniziativa, mentre 86 hanno votato contro e 14 si sono astenuti. (Was)