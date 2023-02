Kazakhstan: capi governo Uee ad Almaty per Consiglio intergovernativo eurasiatico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro settore nel quale le tecnologie digitali trovano ampia applicazione è quello delle infrastrutture, un comparto chiave nella strategia di sviluppo adottata dal presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev. In questo quadro è stato firmato ieri un protocollo d’intesa per il lancio (per ora in via sperimentale) di terminal satellitari per le comunicazioni lungo la rete ferroviaria nazionale. A occuparsene sarà la compagnia OneWeb, di base a Londra. Ricevere segnali da una costellazione di satelliti a bassa orbita dovrebbe migliorare la stabilità dei canali di comunicazione tra le diverse stazioni ferroviarie, dotando anche i treni di connessione a Internet. Secondo Anuar Akhmetzhanov, dirigente della società ferroviaria kazakha, la collaborazione con OneWeb aprirà a nuove possibilità in materia di digitalizzazione delle infrastrutture kazakhe, con possibili ricadute future anche per porti e navi. (segue) (Res)