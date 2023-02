Nato: senatori scrivono a Biden, niente aggiornamento F-16 se Turchia bloccherà adesione di Svezia e Finlandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non dovrebbero aggiornare i caccia F-16 in dotazione alla Turchia, se Ankara dovesse impedire l’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. È la proposta avanzata oggi da un gruppo di senatori bipartisan, guidati dalla democratica Jeanne Shaheen e dal repubblicano Thom Tillis, in una lettera firmata da 25 colleghi indirizzata al presidente Joe Biden. “Il Congresso non può prendere in considerazione ulteriore sostegno alla Turchia se continuerà a bloccare il processo di ratifica della domanda di adesione, e questo include anche gli F-16”, si legge nel testo, in cui i senatori chiedono a Biden di fare presente la questione all’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. (Was)