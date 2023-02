Usa: tasso medio sui mutui trentennali sotto il 6 per cento per la prima volta da settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La media dei tassi di interesse sui mutui trentennali a tasso fisso negli Stati Uniti si è attestata al 5,99 per cento, scendendo al di sotto della soglia dei sei punti percentuali per la prima volta dallo scorso settembre. Stando ai dati aggiornati, la media ha registrato un calo di 0,05 punti per il terzo giorno consecutivo, sebbene la Federal Reserve abbia annunciato ieri un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,25 per cento, nel tentativo di contenere l’inflazione. (Was)