Autonomia: Cdm approva ddl, Meloni “costruiamo un’Italia più forte e coesa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il disegno di legge sull’autonomia “puntiamo a costruire un’Italia più unita, più forte e più coesa”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprimendo soddisfazione per il via libera del Consiglio dei ministri di oggi al disegno di legge messo a punto dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli. “Il governo – ha proseguito Meloni – avvia un percorso per superare i divari che oggi esistono tra i territori e garantire a tutti i cittadini, e in ogni parte d’Italia, gli stessi diritti e lo stesso livello di servizi”. “La fissazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, in questi anni mai determinati – ha sottolineato poi il presidente –, è una garanzia di coesione e unità. Un provvedimento che declina il principio di sussidiarietà e dà alle Regioni che lo chiederanno una duplice opportunità: gestire direttamente materie e risorse e dare ai cittadini servizi più efficienti e meno costosi”. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal ministro Calderoli che, nel corso della conferenza stampa che ha seguito il Cdm, ha rimarcato l’”approvazione all’unanimità” della legge. “Le parole della presidente Meloni sull’autonomia differenziata le ho fatte mie e sono i principi base dell’articolo 1 della legge”, ha detto il ministro, sottolineando che “i cittadini di serie A e B sono una realtà che vediamo oggi nel Paese, con una sperequazione fra territori, e credo che tutti questi problemi debbano essere superati”. Poi l’appello alle opposizioni: “sulla legge di attuazione dell’autonomia differenziata mi spiace già vedere risentimento rispetto ad un testo che pregherei di leggere prima di scatenare una contrarietà”. Sulla tempistica per l’approvazione della legge di attuazione dell’autonomia delle Regioni il ministro Calderoli ha sottolineato che “è stata pienamente rispettata” e che, se tutto viaggia nei tempi, “alla fine del 2023 dovremmo avere in porto l’approvazione della legge, dei Lep e dei costi e dei fabbisogni standard”. “Auspichiamo che a inizio 2024 si possa iniziare a considerare l’aspetto delle richieste di autonomia e dunque l’esame preliminare delle intese”, ha aggiunto. (segue) (Rin)