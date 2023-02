Autonomia: Cdm approva ddl, Meloni “costruiamo un’Italia più forte e coesa” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi è una giornata speciale perché finalmente diamo attuazione ad una parte della Costituzione, con una legge che costruisce un modello compatibile con l’unità nazionale, e questo significa eguali servizi in tutte le Regioni”, ha evidenziato nel corso della conferenza stampa il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Questa è una legge Costituzionale mai attuata e questo è inaccettabile: finalmente la scommessa è vinta, perché il metodo usato offre la dimostrazione di come le regioni del Nord e del Sud abbiano trovato un equilibrio”, ha aggiunto, ricordando che “nessuna Regione resterà indietro” ma si avrà “una migliore allocazione delle risorse”. “Ci sarà – ha rimarcato – un arricchimento e non un depauperamento per le Regioni”. Casellati ha poi risposto anche sulle tempistiche previste per le altre riforme in cantiere, in primis quella sul presidenzialismo: “Penso che nei prossimi giorni, la prossima settimana o quella successiva, incontrerò il presidente Meloni e la maggioranza per fare il punto sulla situazione e così entro giugno presentare un disegno di legge sul presidenzialismo”. (segue) (Rin)