- Ci sono degli strumenti in Europa per garantire Stato di diritto e democrazia, come il Recovery fund. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a “Piazzapulita”. “Non do peso alle chiacchiere, ci sono procedure e valutazioni”, ha detto Michel, in merito alle parole del primo ministro ungherese Viktor Orban che ha definito la sua come una “democrazia illiberale”. (Res)