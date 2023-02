Brasile: ministro Trasparenza presenta informazioni su Bolsonaro desecretate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Trasparenza del Brasile, Vinicius Marques de Carvalho, presenterà domani la relazione finale sull'analisi degli atti che contengono informazioni personali dell'ex presidente Jair Bolsonaro, su cui il governo aveva apposto il segreto di stato. Come annunciato in occasione del suo insediamento, il ministro aveva creato un gruppo di lavoro per analizzare e riesaminare le informazioni secretate dal governo entro 30 giorni, come previsto nell'ordinanza del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, firmata nel corso del primo giorno in carica. Tra gli atti rivisti figurano documenti che non riguardano la sicurezza della nazione, ma informazioni personali di Bolsonaro, come le cartelle cliniche, il libretto delle vaccinazioni, l'estratto conto della carta di credito della presidenza e la lista degli accessi al palazzo presidenziale. (segue) (Brb)