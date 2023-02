Usa: Google, proventi pubblicitari in calo, è la seconda volta dal 2004

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google ha registrato un calo dei proventi pubblicitari nel quarto trimestre dell’anno, per la prima volta dell’inizio della pandemia di Covid-19. Stando ai risultati finanziari al 31 dicembre 2022, Alphabet (la società che possiede il motore di ricerca) ha registrato proventi pubblicitari per 59 miliardi di dollari nel quarto trimestre, con un calo del 3,6 per cento su base annuale. Si tratta del secondo calo dai tempi della quotazione di Google in Borsa, nel 2004. In particolare, la piattaforma per la pubblicazione di video YouTube ha registrato un decremento dei ricavi per il secondo trimestre consecutivo. I ricavi complessivi di Alphabet nel quarto trimestre si sono attestati a 76 miliardi di dollari, con un lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2021. (Was)