Usa: Apple, ricavi trimestrali in calo per prima volta dopo quasi 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple ha registrato ricavi per 117,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022, con un calo del cinque per cento su base annuale. Stando ai risultati finanziari al 31 dicembre, si tratta del primo calo dei proventi in quasi quattro anni, a causa degli ostacoli alla produzione di smartphone derivanti dalle misure restrittive imposte dal governo cinese per contenere la diffusione del Covid-19. Anche l’utile netto, pari a 30 miliardi, ha registrato una diminuzione di 13 punti percentuali rispetto all’anno precedente. “Senza questi problemi sul lato dell’offerta, i dati relativi agli IPhone sarebbero stati positivi e in crescita: l’attuale contesto macroeconomico è più complicato del previsto”, ha detto l’amministratore delegato, Tim Cook. (Was)