Ucraina: Paesi baltici contrari a ritorno atleti russi e bielorussi in competizioni internazionali

- I ministri dello Sport degli Stati baltici e della Polonia condannano gli sforzi del Comitato olimpico internazionale per riportare gli atleti di Russia e Bielorussia nelle competizioni internazionali. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dal governo della Lituania. “In un momento in cui i Paesi liberi e democratici uniscono le loro forze per aumentare il sostegno all'Ucraina nella sua lotta contro la guerra di aggressione della Russia, sostenuta dal suo alleato Bielorussia, e imporre maggiori sanzioni alla Russia come stato sponsor del terrorismo, il Comitato olimpico si lancia nella ricerca di forme speciali di partecipazione per atleti russi e bielorussi a competizioni sportive internazionali, tra cui i Giochi Olimpici di Parigi nel 2024”, si legge. “Gli sforzi per riportare gli atleti russi e bielorussi alle competizioni sportive internazionali sotto il velo della neutralità legittimano le decisioni politiche e la propaganda diffusa da questi Paesi anche attraverso l'uso dello sport come distrazione dall'aggressione illegale contro l’Ucraina”, denunciano i Paesi firmatari. (Res)