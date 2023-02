© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'assemblea nazionale francese sono stati presentati circa 20mila emendamenti in vista dell'esame della riforma delle pensioni. Lo riferiscono i media francesi citando fonti parlamentari. Di questi, circa 13mila vengono da La France Insoumise, partito della sinistra radicale. Il testo verrà esaminato nella Camera bassa del Parlamento francese tra il 6 e il 17 febbraio, per poi passare in Senato.(Frp)