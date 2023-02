Autonomia: Ronzulli (FI), risultato storico anche per Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In poche settimane questo governo è riuscito a fare quello che altri non hanno fatto in anni: sull'autonomia abbiamo raggiunto un risultato storico, anche per la Lombardia”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia e coordinatrice lombarda Licia Ronzulli nel corso di una iniziativa elettorale a Merone. “Grazie a questa riforma - ha proseguito - la Regione potrà continuare a svolgere il ruolo di locomotiva del Paese, correndo in maniera ancora più spedita. E non è affatto vero, come sostiene la sinistra, che il paese sarà spaccato a metà. Al contrario, noi ricomponiamo le fratture. Grazie a Forza Italia, l’autonomia differenziata non spaccherà il Paese un due ma aprirà una nuova stagione di migliori servizi e maggiore tutela dei diritti. Una stagione di assunzione di responsabilità, di modernità e di efficienza, in cui non ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie B. Siamo molto orgogliosi di questo risultato", ha concluso. (Rin)