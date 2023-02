Autonomia: Cdm approva ddl, Meloni “costruiamo un’Italia più forte e coesa” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intesa tra Stato e Regione in tema di autonomia differenziata ha una durata “comunque non superiore a dieci anni”, secondo quanto prevede il testo. “L’intesa di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione – si legge nello schema del ddl – indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste nell’articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, l’intesa può essere modificata”. “L’intesa – si legge ancora – può prevedere inoltre i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine di durata, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza” (segue) (Rin)