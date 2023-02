© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se c’è una regione nel mondo che gioca un ruolo centrale nella crisi ucraina è l’Unione europea. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a “Piazzapulita”. Secondo Michel, l’Ue ha stabilito una duplice strategia. “Da una parte non vogliamo che la nato entri in guerra con la Russia ma non accettiamo la violazione diritto internazionale da parte di Mosca”. (Res)