Cospito: Nordio, dicitura “limitata divulgazione” su documenti citati da Donzelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per altro la rilevata apposizione della dicitura 'limitata divulgazione', presente sulla nota di trasmissione della scheda, rappresenta una formulazione che esula dalla materia del segreto di Stato e dalle classifiche di segretezza, disciplinate dalla legge 124/07 e dai Dpcm di attuazione, ed esclude che la trasmissione sia assimilabile ad un atto classificato, trattandosi di una mera prassi amministrativa interna in uso al Dap a partire dall’anno 2019, non disciplinata a livello di normazione primaria". Lo afferma in una nota il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a conclusione della ricostruzione dei fatti richiesta dopo il dibattito parlamentare del 31 gennaio 2023. "Tutta la documentazione idonea a spiegare queste conclusioni sarà illustrata in dettaglio, quando le Camere riterranno opportuno", conclude il ministro.(Rin)