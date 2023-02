Ucraina: Scholz, verrà evitata escalation che porti a guerra tra Russia e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni esclatation nel conflitto in Ucraina che porti a “una guerra tra Russia e Nato verrà evitata”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante l'incontro che ha tenuto oggi con la cittadinanza a Marburgo. Il capo del governo federale ha dichiarato che manterrà la propria politica di sostegno all'ex repubblica sovietica, aggredita dalla Russia. “Su questo potete fidarvi, tutto viene valutato, viene deciso con gli altri e ogni escalation che porti a una guerra tra Russia e Nato verrà evitata”, ha affermato Scholz nel rivolgersi ai connazionali. Allo stesso tempo, ha proseguito il cancelliere, “è importante che sia per noi chiaro come esista sempre il pericolo di un'escalation”. Scholz ha quindi evidenziato che, per tale motivo, “procediamo passo dopo passo” nell'appoggio all'Ucraina e “non tutto d'un colpo, come alcuni chiedono”. Per il capo del governo federale, in questo contesto è necessario evitare che accadano “cose assurde”. In particolare, Scholz ha ricordato l'importanza della “linea rossa” sull'impiego delle armi nucleari nella guerra nell'ex repubblica sovietica, tracciata durante il suo incontro a Pechino con il presidente cinese, Xi Jinping, e ribadita dalla dichiarazione del G20 approvata dal gruppo al vertice di Bali. (segue) (Geb)