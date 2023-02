Ucraina: Scholz, verrà evitata escalation che porti a guerra tra Russia e Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Scholz, quella della Russia contro l'Ucraina è “un'inaccettabile aggressione imperialista”. Il cancelliere ha aggiunto che non vi era alcun piano per l'adesione dell'ex repubblica sovietica alla Nato. Il capo del governo tedesco ha poi evidenziato di aver ripetuto personalmente in più occasioni tale punto al presidente russo, Vladimir Putin, poco prima che ordinasse l'invasione dell'Ucraina. Scholz ha dunque osservato di sostenere sempre la diplomazia e di voler continuare a tenere colloqui telefonici con il titolare del Cremlino. Allo stesso tempo, il cancelliere ha affermato che la diplomazia non è sufficiente in questo momento e non può sostituire l'aiuto agli ucraini vittime dell'aggressione russa. Per Scholz, sarebbe infatti “irresponsabile” limitarsi alla diplomazia quando l'ex repubblica sovietica è invasa dai carri armati della Russia. Al fine di proseguire con una via diplomatica, ha infine dichiarato il cancelliere, Mosca deve prima “capire che non può appropriarsi con la forza di parte del territorio ucraino e deve ritirare le truppe, per una pace giusta” che non sia imposta all'Ucraina. (Geb)