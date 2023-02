Autonomia: ddl, durata intese Stato-Regione non potrà superare i dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato un disegno di legge che reca disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il testo – riferisce il comunicato finale del Cdm – provvede alla definizione dei “principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e delle “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”. In merito al procedimento di approvazione delle “intese” – si legge nel comunicato –, si stabilisce che la richiesta deve essere deliberata dalla regione interessata e trasmessa al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultimo, acquisita la valutazione dei ministri competenti per materia e del ministro dell’economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata. Lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Conferenza unificata per un parere da rendere entro trenta giorni. Trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni. (segue) (Rin)