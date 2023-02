© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LAZIO 2023- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, incontro con vertici Cna e imprese iscritte.Roma, via Cristoforo Colombo 283 (ore 10)- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, incontra la FederLazio.Roma, via Cornelia, 498 (ore 12)- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, partecipa al convegno Ordine assistenti sociali. Saranno presenti tutti i candidati presidenti.Roma, Basilica Hotel, via Cavour 85 (ore 14:30)- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, partecipa al confronto organizzato da Sky. (ore 20:30) (Rer)