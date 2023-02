Autonomia: ddl, funzioni a Regioni solo dopo determinazione Lep e verifica conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ddl sull’Autonomia differenziata stabilisce che l’attribuzione di nuove funzioni relative ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) da parte della Cabina di regia istituita dalla legge di bilancio 2023. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Consiglio dei ministri che ha approvato il ddl sull’Autonomia. Il finanziamento dei Lep sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard – si legge ancora – sarà attuato nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Qualora dalla determinazione dei Lep derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente ai provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, siano modificati i Lep con il relativo finanziamento o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata sarà tenuta alla loro osservanza, subordinatamente alla revisione delle relative risorse. Il governo o la regione potranno, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Il trasferimento delle funzioni non riferibili ai Lep, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, potrà essere effettuato fin dalla data di entrata in vigore delle intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.(Rin)