Iraq: media, TotaleEnergies starebbe uscendo dal progetto da 27 miliardi di dollari firmato nel 2021

- TotalEnergies avrebbe iniziato a ritirare il proprio personale inviato in Iraq per l’attivazione dell’accordo da 27 miliardi per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche dopo il difficile incontro tra l’amministratore delegato della compagnia energetica francese, Patrick Pouyanné, e il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani a Parigi la scorsa settimana. Lo riferiscono fonti informate al sito specializzato “Iraq Oil Reporter” le quali precisano che la mossa di TotalEnergies potrebbe rappresentare la fine dello storico progetto da 27 miliardi di dollari frutto degli accordi firmati nel 2021 dalla compagnia francese e dal governo di Baghdad. Intanto, sui media internazionali sono state pubblicate diverse indiscrezioni sulla possibile entrata di QatarEnergies nel progetto. (segue) (Res)