Sanità: Cdm approva regolamento su diposizione proprio corpo e tessuti post mortem

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro della Salute Orazio Schillaci, ai sensi dell’articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. E' quanto si legge nel comunicato diramato da Palazzo Chigi al termine del Cdm. Sul testo, che tiene conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.(Rin)