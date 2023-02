Ucraina: Cdm stanzia ulteriori 55 milioni per assistenza profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l’ulteriore stanziamento di 55 milioni di euro per la realizzazione degli interventi in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. E' quanto si legge nel comunicato diramato da Palazzo Chigi al termine del Cdm. (Rin)