Governo: Cdm, approvate quattro nuove nomine

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il collocamento in posizione di comando del dottor Riccardo Rigillo, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero, ai fini del conferimento dell’incarico di capo di gabinetto del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. E’ quanto si legge nel comunicato diramato al termine del Cdm. E’ stata inoltre deliberata su proposta del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il e il collocamento in posizione di comando e il conferimento dell’incarico di capo del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale del ministero alla dott.ssa Loredana Gulino, dirigente di prima fascia dei ruoli del ministero delle Imprese e del Made in Italy; il conferimento dell’incarico di Capo Dipartimento energia (DiE) del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica al dott. Federico Boschi, estraneo all’amministrazione; e il conferimento dell’incarico di Capo Dipartimento responsabile dell’Unità di missione per il Pnrr del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al dott. Fabrizio Penna, estraneo all’amministrazione. (Rin)