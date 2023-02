Giustizia: Serracchiani (Pd), mai messo in dubbio il 41 bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il Partito democratico non ha mai messo in dubbio il 41 bis. Lo ha detto la capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati, Debora Serracchiani, a “Piazzapulita”. “Andrea Orlando, quando era ministro della Giustizia, ha firmato dei provvedimenti di 41 bis”, ha affermato. “Non troverete alcun provvedimento legislativo promosso dal Partito democratico” che mette in dubbio il 41 bis, ha detto Serracchiani. (Rin)