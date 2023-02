Governo: “Die Welt”, perché Meloni è migliore della sua reputazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano “Die Welt” illustra perché il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è “migliore della sua reputazione”. In un articolo pubblicato in visita della visita di Meloni a Berlino, si legge che in primo luogo, la leader di Fratelli d'Italia (Fd'I) e la coalizione di centrodestra che compone la sua maggioranza hanno “quasi spento” la polemica contro la Germania che, con “retorica antiteutonica”, hanno preceduto la loro ascesa al potere. Secondariamente, “non si può parlare” della temuta svolta a destra dell'Italia e “chi considera Meloni quasi fascista deve prendere atto anche di questo”. Questi critici hanno trovato “una spiegazione” per il fatto che il capo del governo sia “enfaticamente pro-Ue” e abbia confermato il sostegno all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Chi critica Meloni afferma che “sta soltanto fingendo” e “si avvicina all'autoritarismo con zampe di velluto”. Tuttavia, “vi sono poche prove di ciò”. (segue) (Geb)