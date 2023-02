Governo: “Die Welt”, perché Meloni è migliore della sua reputazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A smentire il racconto di un governo assertivo e compatto, guidato da un presidente del Consiglio forte, concorrono poi le contraddizioni nell'esecutivo e la sua ripetizione di vecchie dinamiche della politica, tra cui “Die Welt” cita il clientelismo. A ogni modo, Meloni ha forza e capacità di guida, come dimostrano le “concessioni marginali” che deve fare agli alleati della maggioranza, Lega e Forza Italia (FI). Allo stesso tempo, il presidente del Consiglio è ferma sui temi fondamentali: “nessun ammiccamento amichevole” in direzione del presidente russo Vladimir Putin, conti pubblici in ordine “compatibili con l'Ue”, nessun tentativo isolazionista nonostante la retorica nazionalista, ma “un approccio decisamente multilaterale”. Per “Die Welt”, è “del tutto possibile” che Meloni riesca a “liberare” Fd'I dalla “eredità fascista-autoritaria" e a farne il partito “nettamente dominante dei conservatori italiani. Ciò colmerebbe una lacuna e forse contribuirebbe a stabilizzare il Paese”. (Geb)