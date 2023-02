Egitto: ministro Petrolio, presentati al Parlamento 13 nuovi accordi per la ricerca di idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, ha annunciato oggi la presentazione di 13 nuovi accordi al Parlamento dell’Egitto per la ricerca di petrolio e gas da parte di compagnie internazionali che prevedono investimenti a partire da 650 milioni di dollari. In una nota, El Molla ha affermato l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri degli accordi e la prima firma con le compagnie, che includeranno la ricerca nelle regioni del Mediterraneo, del Deserto Occidentale e del Golfo di Suez. L’annuncio giunge in vista dell’esposizione dedicata al settore energetico Egyps 2023 in programma dal 13 al 15 febbraio al Cairo. All’evento prenderanno parte oltre 32.000 operatori del settore, 41 compagnie petrolifere e del gas internazionali, 500 espositori e 260 relatori. L’esposizione comprende 12 padiglioni internazionali e 65 panel di discussione.(Cae)