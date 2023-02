Usa: Casa Bianca, repubblicani presentino un piano per budget del prossimo anno fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti dovrebbero presentare un piano per il budget relativo al prossimo anno fiscale, identificando quelle che saranno le loro priorità come il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di fare il prossimo 9 marzo. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con i giornalisti. Parlando dell’incontro di ieri tra Biden e il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, la portavoce della presidenza Usa ha affermato che la discussione sul tetto al debito federale è stata “costruttiva”, e che continuerà nel prossimo futuro. “In ogni caso, il tetto al debito federale va aumentato senza condizioni: il Congresso ha il dovere di evitare quella che sarebbe una catastrofe economica per il Paese”, ha concluso. (Was)