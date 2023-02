Cospito: Meloni, nel 1991 da detenuto venne graziato grazie a sciopero della fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel 1991 Alfredo Cospito era in carcere, decise di fare lo sciopero della fame e lo Stato lo ha graziato: lui è uscito e ha sparato a una persona”: lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista che andrà in onda questa sera a “Dritto e rovescio” su Rete 4. “Oggi è possibile che Cospito ritenga che tornare a fare lo sciopero della fame” possa aiutarlo a ottenere lo stesso trattamento, secondo il presidente del Consiglio che ha ricordato la vicenda giudiziaria dell’anarchico.(Rin)