Governo: Meloni, prospettiva è restare in carica cinque anni, non vivo giorno per giorno

- La prospettiva del governo è restare in carica cinque anni. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista che andrà in onda questa sera a “Dritto e rovescio” su Rete 4. “Io guardo all’obiettivo e penso che se sarò brava ce la farò a durare cinque anni” e “in quel momento guarderò se sono riuscita a fare le riforme che avevo in mente” e “poi chiederò agli italiani cosa pensano di quei risultati”, ha spiegato. “Non voglio vivere giorno per giorno: mi sono data degli obiettivi e su quelli lavoro”, ha detto Meloni. (Rin)