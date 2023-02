Usa: tetto al debito federale, presidente Camera sentirà di nuovo Biden nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, avrà una telefonata con il presidente Joe Biden nei prossimi giorni, per continuare la discussione sulla necessità di alzare il tetto al debito federale. Parlando con i giornalisti, dopo il colloquio avuto ieri con Biden alla Casa Bianca, McCarthy ha ribadito di essere convinto che sarà possibile trovare “un punto in comune”, dopo il raggiungimento del tetto da 31.400 miliardi di dollari il mese scorso. “Al termine dell’incontro abbiamo concordato di risentirci nei prossimi giorni”, ha aggiunto. (Was)