Sindacati: Cgil Roma Lazio, Natale Di Cola nuovo segretario, succede a Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- "Natale Di Cola è il nuovo segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio. Di Cola è stato eletto stasera dall’Assemblea Generale, riunita presso il Centro Congressi Frentani, e succede a Michele Azzola, cui l'Assemblea Generale ha rivolto un caloroso saluto per il lavoro svolto alla guida della Cgil regionale a partire dal 2016". Così, in una nota, l'ufficio stampa della Cgil di Roma e del Lazio. "Siciliano, 39 anni, in Cgil dal 2008, - continua la nota - Di Cola è stato segretario organizzativo e, dal 2012, segretario generale della Fp Cgil regionale. In questa veste ha affrontato vertenze importanti per la città e la regione, a partire dal primo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Roma, nel 2015, per sbloccare l’impasse del mancato rinnovo del contratto decentrato dei dipendenti capitolini, per occuparsi poi dei grandi fallimenti nella sanità privata accreditata del Lazio, come Idi e Fatebenefratelli. In un periodo di forte instabilità amministrativa e grandi inchieste, come quella di Mafia Capitale, ha portato avanti denunce e messo in campo azioni di tutela dei lavoratori delle società partecipate e del sistema degli appalti coinvolti. Ha svolto un importante ruolo a sostegno del rinnovo dei contratti pubblici e del rilancio della pubblica amministrazione. Dal 2019 fa parte della segreteria della Cgil di Roma e del Lazio per assumerne oggi la guida". (segue) (Com)