Sindacati: Cgil Roma Lazio, Natale Di Cola nuovo segretario, succede a Michele Azzola (2)

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- "Viviamo in un'epoca in cui il lavoro, quel lavoro 'che eleva gli uomini e li rende migliori e li affratella', per usare le parole di Giuseppe Di Vittorio, è messo a dura prova - ha detto Di Cola nella sua dichiarazione programmatica -. E allora la nostra missione sarà prendercene cura, rimettendolo al centro del nostro agire. Perché, come dice il nostro slogan, Il lavoro crea il futuro. Vorrei che la Cgil diventasse il luogo in cui l'idea migliore sia quella che ci porta avanti tutti e dove chi cambia idea o media sull’idea avanzata da altri, riconoscendone la bontà, diventi un esempio da seguire. Dove tutte e tutti si rispettino e siamo solidali gli uni con gli altri". "In questa fase difficile, che ancora risente dei contraccolpi sociali ed economici della pandemia, cui si sommano quelli della guerra in Ucraina, - ha aggiunto - il sindacato dovrà mostrarsi ancora più forte e vicino ai lavoratori e ai cittadini. In questi anni, pur tra mille difficoltà, molte pagine importanti, in ambito negoziale, sono state scritte insieme a Cisl e Uil. Sarà importante non disperdere questo patrimonio unitario. Curare e provare a rafforzare il rapporto unitario a tutti i livelli dovrà essere una delle attività cui dovremo dedicare tempo e attenzione". Al Comune e alla Regione Lazio il nuovo segretario generale della Cgil regionale ha indirizzato richieste precise. (segue) (Com)