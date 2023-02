Sindacati: Cgil Roma Lazio, Natale Di Cola nuovo segretario, succede a Michele Azzola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Al presidente della Regione Lazio, che sarà eletto a breve, - ha detto - solleciteremo tre interventi concreti: l'approvazione della legge di bilancio regionale per il 2023,confermando lo stanziamento di almeno 300 milioni di euro da destinare alla riduzione dell'Irpef per i redditi medio-bassi; lo sblocco dei fondi che abbiamo conquistato con l'ultimo provvedimento legislativo della Giunta Zingaretti per contrastare il caro vita; che il primo atto del nuovo Consiglio regionale sia l'istituzione di una commissione, al proprio interno, che s’incarichi di realizzare in breve tempo il Piano Sanitario Regionale del Lazio. Al sindaco Gualtieri continueremo a chiedere, unitariamente, di dare concretezza al Patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile con Roma Capitale, un modello di relazioni sindacali e politiche di bilancio, dieci azioni strategiche per rilanciare la Capitale. Il prossimo banco di prova per capire se l'amministrazione comunale intenderà o meno costruire percorsi partecipati per rilanciare la Capitale sarà l'incontro sul bilancio del prossimo 7 febbraio. Abbiamo bisogno di risultati tangibili - ha concluso". (Com)