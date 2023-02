Cospito: Meloni, Stato non deve indietreggiare di fronte a minacce, non trattiamo con terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel momento in cui lo Stato viene minacciato in merito alla situazione carceraria di Alfredo Cospito non deve indietreggiare. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista che andrà in onda questa sera a “Dritto e rovescio” su Rete 4. “Se io stabilissi il principio per cui chi sta al 41 bis fa lo sciopero della fame glielo revoco, quanti mafiosi farebbero lo sciopero delle fame?”, ha detto Meloni. “Come abbiamo sempre detto che lo Stato non tratta con la mafia, lo Stato non tratta con il terrorismo”, ha concluso. (Rin)