Usa: Casa Bianca, decisione repubblicani contro deputata Ilhan Omar è un teatrino politico

- La decisione dei repubblicani alla Camera dei rappresentanti, che hanno votato per rimuovere la deputata democratica Ilhan Omar dalla commissione Esteri della camera bassa del Congresso a causa delle sue critiche nei confronti di Israele, è “l’ennesimo teatrino politico”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con i giornalisti. “Ilhan Omar è una deputata molto rispettata e apprezzata, che si è già scusata per alcuni commenti fatti in passato, condannando a più riprese qualsiasi episodio di antisemitismo”, ha detto, aggiungendo che la sua rimozione dalla commissione Esteri rappresenta “una vendetta politica, come già accaduto nelle ultime settimane”. Con queste parole, la portavoce della presidenza Usa ha fatto riferimento alla recente rimozione dei deputati democratici Eric Swalwell e Adam Schiff dalla commissione Intelligence della Camera. (Was)