Cospito: Meloni, trasferito per monitorare sua salute

- A chi ha scritto sulla stampa che Giorgia “Meloni vuol fare morire Cospito”, rispondo che l’anarchico “è stato trasferito in una struttura in cui si può monitorare meglio la sua situazione di salute, un tema su cui bisogna stare attenti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista che andrà in onda questa sera a “Dritto e rovescio” su Rete 4. “Ho letto le parole di un altro anarchico, Pasquale Valitutti, che dice: se Alfredo muore faremo giustizia, colpiremo con le armi rivoluzionarie chi riterremo responsabile diretto o indiretto della sua morte”, ha detto Meloni, criticando la stampa per non aver “preso le distanze” da tali affermazioni. “Mi ha molto colpito quel silenzio”, ha aggiunto. (Rin)