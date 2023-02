Usa-Giordania: Biden incontra re Abdullah II, focus su Medio Oriente e tensioni in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto oggi alla Casa Bianca il re di Giordania, Abdullah II, insieme al principe ereditario, Hussein. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito il legame di amicizia che unisce i due Paesi, e Biden ha ringraziato la controparte per il ruolo giocato dalla Giordania nella stabilizzazione del Medio Oriente. Il presidente Usa ha anche ribadito il sostegno di Washington alla sicurezza e allo sviluppo economico della Giordania, alla luce delle principali sfide a livello regionale e globale. Particolare attenzione è stata dedicata alle recenti tensioni in Cisgiordania, e alla necessità di garantire una soluzione a due Stati al conflitto israelo-palestinese. (Was)