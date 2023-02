Roma: sindacati, Multiservizi finalmente società del Comune, grande vittoria delle lavoratrici e dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente Roma Multiservizi, la società che nella Capitale garantisce il servizio scolastico integrato per nidi e scuole dell'infanzia, è a tutti gli effetti una società del Comune di Roma, così come approvato oggi dall'Assemblea capitolina. Così, in una nota, Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio. "Una grande vittoria per le lavoratrici, i lavoratori e la città - aggiungono - che avrà così un servizio garantito e di qualità. Noi, come sindacati, ci abbiamo sempre creduto e sappiamo che avevamo ragione a lottare, a fianco dei lavoratori, per arrivare a questo importantissimo risultato". "Un risultato così importante certifica come il confronto con il sindacato sia sempre la via maestra per intraprendere scelte volte al bene della collettività, strutturando servizi di qualità e nel rispetto delle professionalità di chi garantisce il corretto svolgimento di quei servizi. Su questa strada dovremo continuare a lavorare con il sindaco Gualtieri per imprimere una svolta anche per le altre aziende partecipate che attendono di essere rilanciate e valorizzate", concludono i sindacati.(Com)