Governo: Meloni, abbiamo grande opportunità, essere stabili e avere tempo

- Il governo “ha un’opportunità che chi lo ha preceduto non ha avuto: essere stabili, avere tempo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista che andrà in onda questa sera a “Dritto e rovescio” su Rete 4. “Ho visto governi che in passato avevano quest’ansia da prestazione, ma spesso le soluzioni troppo veloci non sono efficaci”, ha detto Meloni. “Devi capire tutti i temi per una soluzione di un problema, ci lavori, sinché non lo hai affrontato sul serio”, ha proseguito. “Se io le cose le faccio bene, a prescindere se le comunichi bene, a casa della gente ci entrano lo stesso: quando il prezzo delle bollette scende, l’economia va meglio, i salari salgono, allora è chiaro che lo cose stanno andando bene”, ha concluso Meloni. (Rin)