Sudan-Israele: ministro Esteri israeliano, vicini ad accordo su piena normalizzazione relazioni

- Israele è “vicino alla firma di un accordo di piena normalizzazione delle relazioni con il Sudan”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, intervenendo oggi durante una conferenza stampa all'aeroporto Ben Gurion poco dopo il suo rientro in Israele dalla capitale del Sudan, Khartum, dove il responsabile della diplomazia israeliana ha incontrato il generale Abdel Fattah al Burhan, presidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan. Nella conferenza stampa, Cohen ha affermato che le due parti "hanno finalizzato il testo dell'accordo". Il ministro ha osservato che per la cerimonia della firma si dovrà attendere il completamento della transizione del Sudan verso un governo civile. Secondo quanto riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, citando fonti del ministero degli Esteri, la firma potrebbe avvenire a Washington - dove vennero firmati gli Accordi di Abramo nel settembre 2020 – entro pochi mesi, ma le tempistiche non sono ancora chiare proprio perché legate al percorso di transizione in Sudan. Il Paese africano è stato colpito da disordini sempre più profondi da quando il capo dell'esercito Al Burhan ha guidato un colpo di stato nell'ottobre 2021, facendo deragliare una transizione al governo civile dopo la deposizione nel 2019 del presidente Omar al Bashir al potere dal 1989. “La visita odierna in Sudan pone le basi per uno storico accordo di pace con un Paese arabo e musulmano strategico”, ha dichiarato Cohen. "L'accordo di pace tra Israele e Sudan promuoverà la stabilità regionale e contribuirà alla sicurezza nazionale dello Stato di Israele", ha aggiunto il ministro degli Esteri israeliano. (segue) (Res)