Sudan-Israele: ministro Esteri israeliano, vicini ad accordo su piena normalizzazione relazioni (2)

- Il viaggio di Cohen in Sudan giunge dopo la visita in Israele del Segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Durante la presidenza di Donald Trump, gli Stati Uniti hanno mediato gli Accordi di Abramo firmati nel settembre del 2020 a Washington da Israele, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti a cui si è aggiunto in seguito il Marocco. Il Sudan ha annunciato nell'ottobre 2020 di essere interessato ad aderire agli Accordi di Abramo e, tre mesi dopo, ha firmato la sezione dichiarativa dell'accordo alla presenza dell'allora segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin. Tuttavia, Khartum non ha firmato il documento corrispondente con Israele, a differenza degli Stati Uniti, degli Emirati, del Bahrein e del Marocco. Dopo il colpo di stato militare in Sudan nell'ottobre 2021, i funzionari israeliani hanno chiarito che le possibilità di relazioni diplomatiche aperte tra i Paesi erano diminuite. Tuttavia, grazie ai buoni rapporti tra la leadership politico-militare di Israele e alti membri della giunta militare in Sudan, dopo il colpo di stato ci sono state diverse segnalazioni di visite di delegazioni israeliane in Sudan – su richiesta degli Stati Uniti – in uno sforzo per risolvere la crisi politica. L'inclusione del Sudan negli Accordi di Abramo ha un forte impatto simbolico dato lo storico ruolo di Khartum nel boicottaggio dello Stato di Israele e di sostenitore dei movimenti islamisti durante il lungo regime di Omar Hassan Ahmad al Bashir (1989-2019). La Lega Araba si riunì lì dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967 e stabilì quelli che divennero noti come i tre "no" di Khartoum: "no" ai negoziati con Israele, "no" al riconoscimento di Israele e "no" alla pace con Israele. (Res)