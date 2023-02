Difesa: Meloni, da militari in Iraq messaggio su "cosa vuol dire amare la patria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari italiani di stanza a Erbil, in Iraq, mi hanno mostrato “cosa vuol dire amare la patria”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista che andrà in onda questa sera a “Dritto e rovescio” su Rete 4. In Iraq “mi sono commossa: ho trovato molto emozionante l’incontro con i nostri militari”, ha detto Meloni, spiegando di aver detto loro che proprio “i sacrifici che fanno per scelta li rendono liberi”. “Mi hanno fatto due regali che mi hanno molto commosso: una bandiera con le firme di tutto il contingente e un quadro con una foto mia istituzionale che se si guarda da vicino è composta dalle loro foto, come un puzzle”, ha detto. (Rin)